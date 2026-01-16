Daimler Truck Aktie

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Aktienbewertung 16.01.2026 15:43:47

Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die Daimler Truck-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 41,31 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16,19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 641 349 Daimler Truck-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2025 wird von Experten am 19.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Daimler Truck AG

