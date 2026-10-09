GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktie unter die Lupe
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09.10.2026 11:52:51
Outperform-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele.
Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:34 Uhr 2,2 Prozent auf 68,85 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 23 420 GEA-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die GEA-Aktie um 21,8 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird GEA voraussichtlich am 09.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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