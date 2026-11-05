Outperform-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 177,75 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 22,08 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 275 453 Stück. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 18,7 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST



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