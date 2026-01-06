Outperform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 446 Euro belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 379,70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,46 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 871 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Experten zufolge können MTU Aero Engines-Anleger am 25.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.