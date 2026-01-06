Outperform-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall sei in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, Leonardo bleibt ein "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter.

Um 09:51 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1 746,00 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 71 755 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

