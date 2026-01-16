Outperform-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Bernstein Research hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. RWE sei durch den Finanzchef Michael Müller vertreten gewesen. Er habe signalisiert, dass eine Aufstockung der Investitionspläne mit der Jahresbilanz unwahrscheinlich sei. RWE wolle die Mittel mehr auf US-Windkraft an Land kontrieren.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 13:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 51,40 EUR zu. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,72 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 797 525 RWE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,6 Prozent nach oben.

