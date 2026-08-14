Outperform-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

RBC Capital Markets hat die RWE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von RWE befand sich um 17:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 58,90 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12,05 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 2 437 026 RWE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 32,7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT





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