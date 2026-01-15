Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Bewertung im Fokus
|
15.01.2026 14:37:48
Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. In Relation zum MSCI-Europa-Index sei die Bewertung des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns deutlich unter ihrem langfristigen Schnitt angekommen, schrieb Callum Elliott am Mittwochabend. Beiersdorf habe ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich. Er verspricht sich aber vom vierten Quartal einen Wachstumsschub, der zu einer Neubewertung der Aktien führen sollte. Beiersdorf sei zu Beginn des neuen Jahres seine Top-Empfehlung.
Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Das Papier von Beiersdorf befand sich um 14:20 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 98,24 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 54 980 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Beiersdorf-Aktie um 4,9 Prozent zu. Am 26.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|98,30
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.