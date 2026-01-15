Beiersdorf Aktie

Bewertung im Fokus 15.01.2026 14:37:48

Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Beiersdorf-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. In Relation zum MSCI-Europa-Index sei die Bewertung des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns deutlich unter ihrem langfristigen Schnitt angekommen, schrieb Callum Elliott am Mittwochabend. Beiersdorf habe ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich. Er verspricht sich aber vom vierten Quartal einen Wachstumsschub, der zu einer Neubewertung der Aktien führen sollte. Beiersdorf sei zu Beginn des neuen Jahres seine Top-Empfehlung.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 14:20 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 98,24 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 54 980 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Beiersdorf-Aktie um 4,9 Prozent zu. Am 26.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 98,30 0,35% Beiersdorf AG

