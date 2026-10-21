Outperform von Bernstein Research für EON SE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutznießer der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermäßigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr um 0,3 Prozent auf 17,96 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 489 533 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 14,7 Prozent nach oben. Am 11.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.