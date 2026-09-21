Outperform von Bernstein Research für Rheinmetall-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier aktualisierte am Donnerstag seine Erwartungen hinsichtlich der Verteidigungsausgaben europäischer Staaten. Die entsprechenden Budgets dürften 2026 2,6 Prozent der Wirtschaftskraft erreichen, oder 730 Milliarden US-Dollar - 20 Prozent mehr als 2025, so der Experte. Er geht zwar nicht davon aus, dass das Ziel von 3,5 Prozent im Jahr 2035 erreicht wird, im Durchschnitt dürften es aber 3,2 Prozent werden - mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Staaten. Das bedeute eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 Prozent bis 2035. Die Wachstumschancen für europäische Rüstungsunternehmen seien jedoch deutlich größer, als es das reine Haushaltswachstum vermuten lasse. So dürfte der Anteil der Ausgaben für Ausrüstung weiter steigen, im Gegensatz zu denen für Personal und Infrastruktur.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 1 009,00 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 88,31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 35 376 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 34,7 Prozent. Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 15:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.