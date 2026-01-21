Outperform von RBC Capital Markets für Airbus SE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal von 240 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken. Airbus zählt er zu den Unternehmen, die ihm mit Blick auf den Quartalsbericht Sorgen machen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie musste um 14:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 205,40 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 14,41 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 88 931 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 3,7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

