Outperform von RBC Capital Markets für Airbus SE-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Airbus SE-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 225 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Flugzeugbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten rechtfertigten seine Einstufung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 13:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 205,40 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,71 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 162 894 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Airbus SE-Papier um 5,6 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Airbus SE am 28.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:01 / EDT



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