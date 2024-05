Outperform von RBC Capital Markets für RWE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der gemeldete Anstieg der Nettoverschuldung zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr sei derweil für RWE nicht ungewöhnlich.

Das Papier von RWE konnte um 12:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,06 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 56,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1 088 341 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 12,2 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren.

