ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Nächster KI-Sprint?
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13.05.2026 16:19:00
Outperformance voraus? Die ASML-Aktie trotzt dem Marktumfeld nach Goldman-Upgrade
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1.570 auf 1.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor lediglich fünf Monaten habe er den Weg zum Kursniveau von 1.200 Euro aufgezeigt, das nun bereits erreicht worden sei, schrieb Alexander Duval am Mittwoch. Die Aktien des Zulieferers der Chipindustrie preisten die Wachstumstreiber wie KI-Nachfrage und China-Chancen damit immer noch nicht angemessen ein.
In Amsterdam zieht die ASML-Aktie zeitweise um 2,77 Prozent auf 1.300,80 Euro an.
/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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