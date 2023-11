Outset Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Outset Medical ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Outset Medical die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,710 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 30,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Outset Medical 27,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at