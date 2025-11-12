Outset Medical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Outset Medical gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatten -8,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at