13.02.2026 06:31:29
Outset Medical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Outset Medical äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,370 USD beziffert. Im Vorjahr waren -36,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 119,48 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Outset Medical 113,69 Millionen USD umgesetzt.
