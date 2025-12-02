Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

02.12.2025 09:51:04

Outspoken short seller Michael Burry shorts Tesla over valuation and Musk pay plan, Fortune says

The move extends Burry’s bearish stance on highly valued tech stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten

Analysen zu Teslamehr Analysen

01.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.