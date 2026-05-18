Oval: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oval hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 21,47 JPY. Im letzten Jahr hatte Oval einen Gewinn von 12,01 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oval einen Umsatz von 4,35 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 64,94 JPY gegenüber 45,96 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,59 Milliarden JPY gegenüber 15,05 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at