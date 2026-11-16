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16.11.2026 06:31:29
Oval: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Oval hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 17,67 JPY, nach 11,20 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,28 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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