Oval verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oval hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,25 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Milliarden JPY gegenüber 3,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at