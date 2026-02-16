Oval veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Oval hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 16,52 JPY gegenüber 15,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oval 3,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at