Oval zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oval hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oval 15,75 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Oval im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oval 3,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at