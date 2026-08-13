Ovation Science gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ovation Science hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at