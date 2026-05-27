Ovation Science präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ovation Science äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at