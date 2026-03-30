30.03.2026 06:31:29

OVB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OVB präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 108,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OVB 110,5 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,600 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OVB 1,35 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 437,21 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 408,64 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,675 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 457,10 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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