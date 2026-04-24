Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
24.04.2026 23:14:12
Over 200,000 Heated Socks Sold at Costco Recalled After Reports of Burns
The socks, from the brand 32 Degrees, were linked to reports of first- and second-degree burns, according to U.S. product safety regulators.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!