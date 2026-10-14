|
14.10.2026 21:30:00
Over 25% of the Stocks in the S&P 500 Are Down 40% or More. 4 Bargain Tech Stocks to Buy Now
With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) near all-time highs, it may be surprising to learn that more than 25% of the index's stocks are down 40% or more from their highs, as of Oct. 8, 2026. That's a shocking number, but it also gives investors the opportunity to go bargain hunting.
Let's look at four stocks to scoop up today.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.