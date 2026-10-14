14.10.2026 21:30:00

Over 25% of the Stocks in the S&P 500 Are Down 40% or More. 4 Bargain Tech Stocks to Buy Now

With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) near all-time highs, it may be surprising to learn that more than 25% of the index's stocks are down 40% or more from their highs, as of Oct. 8, 2026. That's a shocking number, but it also gives investors the opportunity to go bargain hunting.

Let's look at four stocks to scoop up today.

Image source: Getty Images.

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