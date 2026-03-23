Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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23.03.2026 05:27:15
Over 40 Middle East energy assets ‘severely damaged,’ IEA says
Asia is at the forefront of this crisis, because of its heavy reliance on crude from the regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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