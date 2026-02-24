Abigail Capital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSPU / ISIN: CA6901611047
24.02.2026 14:18:19
OverActive Media Corp Promotes Louis Zhang To CFO
(RTTNews) - OverActive Media Corp. (OAMCF, OAM.V), a Toronto-based esports and entertainment organization, on Tuesday promoted Louis Zhang from Interim Chief Financial Officer to Chief Financial Officer, effective immediately.
Zhang has been overseeing the company's finance function during a transition period.
Zhang will continue to lead finance, accounting, treasury and capital markets activities, working closely with the executive leadership team and Board on long-term planning and execution.
On Monday, OverActive Media closed trading 4.35% lesser at CAD 0.2200 on the TSX Venture Exchange.
Aktien in diesem Artikel
|Abigail Capital Corporation Registered Shs
|0,23
|2,27%
