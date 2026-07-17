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17.07.2026 06:31:29
OVERLAP gewährte Anlegern Blick in die Bücher
OVERLAP hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 30,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OVERLAP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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