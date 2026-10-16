OVERLAP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OVERLAP lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 23,82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OVERLAP 34,80 JPY je Aktie eingenommen.

OVERLAP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 79,90 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 103,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,15 Prozent auf 8,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8,52 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at