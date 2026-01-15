|
OVERLAP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
OVERLAP hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 18,12 JPY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei OVERLAP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 18,12 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,93 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
