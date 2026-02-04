Bausch Health Aktie

Bausch Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071

04.02.2026 05:00:00

Overlooked and Undervalued: Why Bausch Health Companies Deserves Attention

Bausch Health Companies (NYSE: BHC) shares have struggled for many year, and 2026 is not currently off to a good start. Since the start of the year, Bausch Health has fallen by 17%. There are several substantive reasons behind this pullback.For one, the pharmaceutical and medical device company experienced a major setback in minimizing its upcoming major patent cliff -- an event when a company's highest-grossing drug loses patent exclusivity.The subsequent launch of generic alternatives following this patent exploration could impact Bausch's long-term strategy to unlock shareholder value. This plan entails growing the business while using cash flow to pay down debt, with ultimate plans to monetize a key "hidden asset."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
