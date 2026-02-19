Novo Nordisk Aktie
Overlooked and Undervalued: Why Novo Nordisk Stock Deserves Attention
Novo Nordisk (NYSE: NVO) hasn't been getting much love on Wall Street. The stock trades down 66% from its 2024 highs and just took a big hit after the company offered weak guidance for 2026. However, for contrarian dividend investors, Novo Nordisk could be an undervalued opportunity.Novo Nordisk was the first company to introduce a GLP-1 weight loss shot. Unfortunately, it couldn't keep up with demand, which allowed compounded versions of the company's Wegovy to be sold. And Eli Lilly (NYSE: LLY) launched its own GLP-1 drug, which proved more effective. So, at this point, Eli Lilly's Mounjaro and Zepbound are the leaders in the GLP-1 space.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
