ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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01.07.2026 13:08:00
Overlooked bottlenecks and hyperscalers forced to keep spending will keep the chip-stock rally alive, says Nomura team
Nomura analysts offer a deep dive of the semiconductor industry and some bottlenecks that the market hasn’t even woken up to.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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