ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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01.07.2026 13:08:00

Overlooked bottlenecks and hyperscalers forced to keep spending will keep the chip-stock rally alive, says Nomura team

Nomura analysts offer a deep dive of the semiconductor industry and some bottlenecks that the market hasn’t even woken up to.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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