Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
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13.03.2026 21:02:36
Overlooked No More: Eleanor Abbott, the Creator of Candy Land
She invented the game nearly 80 years ago to distract children who were suffering in the hospital during a polio outbreak.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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