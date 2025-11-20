Overseas Commerce: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Overseas Commerce hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,14 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 ILS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 98,4 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 86,2 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at