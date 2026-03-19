Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
19.03.2026 06:31:28

Overseas Commerce informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Overseas Commerce lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Overseas Commerce 0,010 ILS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,0 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Overseas Commerce einen Umsatz von 90,9 Millionen ILS eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,460 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,210 ILS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Overseas Commerce 377,84 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 326,02 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen