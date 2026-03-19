Overseas Commerce informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Overseas Commerce lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Overseas Commerce 0,010 ILS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,0 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Overseas Commerce einen Umsatz von 90,9 Millionen ILS eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,460 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,210 ILS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Overseas Commerce 377,84 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 326,02 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at