Overseas Commerce legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Overseas Commerce stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,14 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Overseas Commerce 0,090 ILS je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 95,5 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at