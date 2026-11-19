Overseas Commerce gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,58 Prozent auf 93,9 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at