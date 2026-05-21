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21.05.2026 06:31:29
Overseas Commerce verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Overseas Commerce hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Overseas Commerce ein EPS von 0,120 ILS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,4 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,3 Millionen ILS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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