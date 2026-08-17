|
17.08.2026 06:31:29
Overseas Synthetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Overseas Synthetics lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Overseas Synthetics ein EPS von 5,02 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,03 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 878,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!