Overseas Synthetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Overseas Synthetics lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Overseas Synthetics ein EPS von 5,02 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,03 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 878,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at