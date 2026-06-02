Overseas Synthetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Overseas Synthetics hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,31 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,63 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 141,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 35,56 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,45 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 242,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at