Overseas Synthetics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Overseas Synthetics hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Overseas Synthetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,13 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 664,5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at