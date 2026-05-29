Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.05.2026 08:02:00
Oversight Board von Meta bekommt weitere 13 Millionen US-Dollar
Metas Oversight Board soll schwierige und grundsätzliche Moderationsentscheidungen prüfen. Jetzt hat der Internetkonzern den Betrieb bis 2028 sichergestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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