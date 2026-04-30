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30.04.2026 06:31:29
Overstockcom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Overstockcom hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Overstockcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 231,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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