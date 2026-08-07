Overstockcom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Overstockcom lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Overstockcom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 361,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 282,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at