SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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13.09.2026 22:16:08
Overwatch Season 5 Will Add a New Kind of Support, Try to Solve 2 Roster Headaches
This year has already brought massive changes to the Overwatch roster, and next season adds two reworks of longtime problem heroes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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