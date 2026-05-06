Overweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Zalando-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Zalando-Aktie musste um 09:16 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 19,99 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 85,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 488 674 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 21,1 Prozent abwärts. Am 06.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT



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